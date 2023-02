Wanda Nara torna a parlare del suo matrimonio con Mauro Icardi e lo fa la trasmissione 'Belve', in onda su Rai 2. "Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia - le parole, raccolte da TMW, rilasciate dall'argentina in un'anticipazione dell'intervista -. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita".