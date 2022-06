Sime Vrsaljko è a un passo dalla sua nuova avventura in Grecia, dove ad attenderlo c'è la maglia dell'Olympiakos Pireo. Come aggiorna il quotidiano sportivo AS, il terzino croato ex Inter, in uscita dall'Atletico Madrid a parametro zero, è sempre più vicino al club detentore degli ultimi tre titoli nel campionato greco. Dopo aver trovato un accordo biennale (con opzione per un terzo anno), Vrsaljko è atteso martedì ad Atene per le visite mediche e la firma sul contratto, ultimi passaggi prima dell'ufficialità.