Esordio a breve per Patrick Viera, tornato in Serie A da allenatore del Genoa dopo l'esonero di Alberto Gilardino. L'ex giocatore dell'Inter è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio del match, appena cominciato, contro il Cagliari. "Ho sempre avuto un legame particolare con l’Italia e quando è arrivata la chiamata di una società importante come il Genoa ho risposto con piacere" ha ammesso il francese, stuzzicato poi anche su Balotelli.

Che spogliatoio ha trovato qui a Genova?

"Non è mai facile per i giocatori quando si cambia allenatore ma ho trovato un gruppo solido, molto professionale che ha voglia di vincere. Ho visto un gruppo con voglia di conoscermi e capire come vogliamo giocare. Sono molto contento sulla condizione mentale dei giocatori".

Che Mario Balotelli ha trovato?

"Stiamo parlando di un giocatore di grande esperienza e talento. Adesso deve lavorare per ritrovare la forma migliore e aiutare la squadra. Ha fatto un ottimo lavoro questa settimana e ora deve essere a disposizione della squadra".