Durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Patrick Vieira come nuovo allenatore del Genoa ha preso parola anche il direttore sportivo Marco Ottolini. Il dirigente rossoblu ha spiegato così la scelta di puntare sull'ex centrocampista dell'Inter per la panchina: "Sono qui dalla fine di luglio di due anni fa e tutte le decisioni e livello tecnico sono passate dalla mia scrivania. Tutte le decisioni vengono prese in maniera collegiale e ci deve essere un consenso. Il primo responsabile sono io".

"Se Vieira ha deciso di venire da noi - ha poi aggiunto -, ha intravisto qualcosa di positivo e ovviamente prima di tutto questa maglia, questi tifosi e questa città. E' un club di livello alto e questo lo ha portato a decidere così ma tante altre cose. Credo che sia un segno positivo per il futuro di questa società".