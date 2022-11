In Portogallo, l'ex allenatore dell'Inter, José Mourinho, ha ricevuto un premio alla carriera. "Due sere dopo la finale di Champions League, in conferenza stampa, avevo dei dubbi se avrei fatto bene o male. Oggi non è più così. Qualcuno ha aperto la strada a questo livello e se io ho aiutato a spianare questa strada sono felice", ha detto lo Special One.