I colpi balistici di Edin Dzeko pare siano rimasti su ottimi livelli. Il centravanti bosniaco ex Inter questa volta non ha segnato nella vittoria rotondissima del Fenerbahce (6-2 sul campo del Kayserispor), ma ci è andato vicinissimo con un tiro dai 45 metri che si è stampato sul palo a portiere battuto. Sfiorato dunque il gol da centrocampo nella mezz'ora scarsa in cui è sceso in campo, visto che è partito dalla panchina.

Edin Dzeko, orta sahadan Kayserispor kalesini yokladı! #KAYvFB pic.twitter.com/qR7NSEKw7H — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 23, 2024