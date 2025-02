Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro la Roma, Eusebio Di Francesco commenta brevemente anche il mercato invernale del Venezia che ha visto anche l'ex interista Ionut Radu tra i nuovi innesti: "Del mercato ha parlato il direttore, nelle dinamiche di mercato io non faccio le trattative e non ho il portafoglio in mano - esordisce il tecnico dei langunari -. Non ne voglio più parlare, il direttore ha cercato di mettere dentro quelli più opportuni, ora le risposte le può dare il campo vedendo la crescita di chi è arrivato. Il mercato di gennaio è difficile, inserire giocatori nuovi non è mai facile. Il Verona l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno strepitoso, mi auguro che possiamo ripetere quel percorso. C'è del lavoro da fare, il tempo è tirato. Sulla Roma: è una squadra solida, con un allenatore di grandissima esperienza, cercheranno di vincere, noi ce la giocheremo e non ci tireremo indietro, come abbiamo sempre cercato di fare. Se non abbassiamo il livello degli errori, si fa dura, dobbiamo fare meglio da questo punto di vista".

Domani usato sicuro davanti con Gytkjaer?

"C'è la possibilità di partire sia con i nuovi che con Gytkjaer, due-tre dubbi li ho. Abbiamo recuperato anche altri, come Marcandalli, Schingtienne, Kike Perez è entrato meglio nelle conoscenze che voglio".

Radu è uno dei dubbi?

"Sì, spero di togliermelo il prima possibile".