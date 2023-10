La prende ancora Matias Vecino: il gol del Mate permette alla Lazio di arrivare al successo contro l'Atalanta dopo che gli orobici erano stati capaci di rimontare due gol di svantaggio. In conferenza stampa post-partita, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri sottolinea l'importanza del giocatore uruguayano, che pure avrebbe potuto lasciare la squadra: "Cosa gli ho detto per rimanere? Le parole esatte sono: 'Vecio non rompere i cog....i, non puoi andare via, saluta tutti'. Se lo hai in rosa è un assegno circolare: prima o poi durante la stagione vai a incassare.

Sono 6-7 mesi l’anno in cui sta bene ed è affidabile. Non è mai stato un giocatore da doppia cifra come Sergej Milinkovic-Savic. Ha due grandi qualità: è forte nel giocare di testa e poi è forte negli inserimenti”.