Dopo aver centrato il traguardo la scorsa stagione con la Feralpi Salò, questa volta a Stefano Vecchi non riesce l'aggancio alla Serie B con il Vicenza. La formazione biancorossa è stata infatti sconfitta per 1-0 nel ritorno della finale playoff di Serie C dalla Carrarese, che dopo la bellezza di 76 anni torna ad assaporare la cadetteria. Basta la rete di Mattia Finotto, trascinatore dei gialloazzurri nella cavalcata post-season, al minuto 6 a sigillare l'impresa della squadra di Antonio Calabro e a dare una delusione enorme all'ex tecnico dell'Inter e ai suoi giocatori.