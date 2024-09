Piccola fuga dalla quotidianità per Edin Dzeko e consorte che dopo la vittoria dello scorso venerdì contro l'Alanyaspor, complice la sosta per le Nazionali che manderà in standby i campionati, si è preso qualche giorno di 'vacanza' per un ritorno a "casa". Così almeno è come la moglie Amra ha definito Milano, dimora della famiglia Dzeko per due anni, ovvero la durata della permanenza del Cigno di Sarajevo nel capoluogo milanese ai tempi dell'Inter.

La foto pubblicata dalla coppia, ritratta sorridente davanti al Duomo, ha ricevuto centinaia di messaggi di tifosi interisti nostalgici che omaggiano l'attaccante.