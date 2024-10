Dopo il doloroso addio, arrivato dopo solo una stagione, per sposare la causa del Paris Saint Germain, l'ex esterno dell'Inter Achraf Hakimi, di recente accostato al Real Madrid con il quale si vociferava un ritorno di fiamma, sembra essere intenzionato a restare sotto l'ombra della Torre Eiffel.

L'esterno marocchino che ha vestito la maglia della Beneamata nell'anno dello scudetto di Conte si era trasferito al PSG per una cifra di circa 60 milioni di euro. Nelle finestre di mercato addietro si era vociferato di una possibile suggestione di riportare a Milano l'esterno classe '98 passata tra le scrivanie di Viale della Liberazione ma che si rivelò poi solo una suggestione per l'appunto. Copione simile con l'altra ex squadra di Achraf, il Real Madrid, club con il quale sembrava poter nascere un flirt che Relevo stronca sul nascere. Secondo il sito spagnolo, l'esterno della Nazionale marocchina ha aperto i dialoghi con il club parigino per trattare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026 e che entrambe le parti hanno intenzioni di estendere.