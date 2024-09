Ora è ufficiale: Walter Zenga ritorna nel mondo del calcio in qualità di club manager e brand ambassador del Siracusa, club siciliano che milita in Serie D. L'Uomo Ragno, che inoltre affiancherà il management attuale nella gestione della società, farà il suo esordio da dirigente azzurro allo stadio Nicola De Simone, in occasione di Siracusa-Città di Sant'Agarta, in programma domenica 29 settembre alle ore 15. Prossimamente, la presentazione ai media in conferenza stampa.