Quando tutto sembrava ormai fatto, per Walter Mazzarri è arrivata la beffa: non sarà l'ex tecnico di Inter e Napoli ad allenare la formazione iraniana del Persepolis, un'intesa che sembrava solo da ufficializzare ma che poi è saltata clamorosamente. Il club di Teheran ha preferito in extremis lo spagnolo Juan Carlos Garrido, ex Betis e Villarreal, per la sostituzione di Osmar Loss Vieira.

Il Persepolis ha dato l'annuncio dell'arrivo del nuovo tecnico sottolineando: "Juan Carlos Garrido è stato nominato nuovo allenatore dei Red Lions dopo trattative positive e l'accordo con i dirigenti del club. Garrido ha firmato online il suo contratto".