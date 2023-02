Riparte dalla Serie C la carriera di allenatore di Andrea Mandorlini, fermo dopo l'esperienza al Padova nella stagione 2020-21. L'ex difensore dell'Inter dello scudetto dei Record è stato scelto dal Mantova, terzultimo in classifica nel girone A, per il dopo Nicola Corrent: "Mantova 1911 dà il benvenuto ad Andrea Mandorlini come nuovo allenatore della Prima Squadra", si legge nell'annuncio pubblicato dal club