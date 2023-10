Marko Livaja, attaccante dell'Hajduk Spalato ed ex Inter, ha detto addio alla Nazionale croata. Ecco il messaggio pubblicato sui social: "Dopo aver riflettuto a lungo, ho preso la decisione di lasciare la nazionale croata, di cui ho informato la Federcalcio croata prima di questo annuncio. Sono grato ai selezionatori e allo staff per il tempo trascorso nella squadra nazionale e per il riconoscimento come giocatore avrò sempre nel cuore la medaglia di bronzo del Qatar e l'atmosfera che regnava tra i compagni di squadra e la gioia in tutto il Paese. Ringrazio a tutti per il loro sostegno e auguro alla nazionale buona fortuna e successo ora e in futuro".