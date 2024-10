Moussa Souare, attaccante esterno classe 1998, che ha militato nell'Inter Primavera campione d’Italia con Stefano Vecchi nella stagione 2017-18, è un nuovo giocatore del Futbal Cava Ronco Forlì. "Ci tengo a ringraziare mister Simone Muccioli e la società per la fiducia riposta in me e per l’opportunità datami di vestire questa maglia, non vedo l’ora di iniziare. Sono molto contento di essere in questa squadra", le prime parole dopo l'annuncio del giocatore guineano.