Nuova avventura per l'ex centrocampista dell'Inter Hernanes. Il Profeta, a 38 anni, torna infatti in campo in Italia: è di oggi la notizia della sua firma con il Sale, formazione di Prima Categoria piemontese, girone G. Nuova avventura per il calciatore classe 1985.

ORA É UFFICIALE!!! IL "PROFETA" HERNANES E UN NUOVO GIOCATORE DEL SALE! BENVENUTO PROFETA 🇧🇷 FORZA SALE ⭐️ Pubblicato da ASD Sale su Sabato 14 ottobre 2023