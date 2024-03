Dopo soli otto mesi dal suo arrivo, si è conclusa l'avventura di Rafa Benitez come allenatore del Celta Vigo. Il club galiziano ha annunciato la separazione con l'ex tecnico dell'Inter, riconoscendo l'impegno e l'assoluta dedizione profusi dall'allenatore ma sottolineando come "i risultati auspicati dalla società non sono arrivati".

Il Celta, con la consueta formula, desidera esprimere a Rafa Benítez e ai suoi assistenti la sua più sincera gratitudine per l'onestà e la professionalità che hanno dimostrato sin dal loro arrivo e per il lavoro instancabile che hanno svolto.