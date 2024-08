Jonathan Biabiany proseguirà la sua carriera in Spagna, ma con una maglia diversa. Dopo l'avventura al San Fernando cominciata nel 2020, l'ex Inter riparte dall'Antequera, club che milita nella Primera Federacion, terza divisione del campionato spagnolo.

"Potenza, velocità ed esperienza per il reparto offensivo biancoverde" si legge nell'annuncio social del club che ricorda poi anche la "partecipazione europea alle Champions League e all'Europa League con la maglia dell'Inter, club con cui vinse il Mondiale per club 2010 dopo aver segnato un gol in finale".