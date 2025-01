Alexis Sanchez avrebbe potuto rivivere la gioia del gol con la maglia dell'Udinese quest'oggi, ma solo due legni colpiti nel giro di pochi istanti gli han negato la possibilità di punire l'Atalanta. A fine partita, comunque, il tecnico bianconero Kosta Runjaic tesse le lodi del cileno: "Perché dovrei essere sorpreso? Non fossi stato convinto non lo avrei lasciato giocare, indipendentemente dalle assenze sta lavorando molto e oggi ha dimostrato la sua classe, anche se lontano dalla sua forma fisica migliore. È stato attivo, ha parlato molto con i compagni, un giocatore di classe assoluta, sono contento abbia dato il suo contributo lavorando così per la squadra, nessuna squadra può permettersi di giocare in 10 e lui si è sacrificato molto. Ha giocato anche un paio di minuti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto, ci ha dato sensazioni positive e abbiamo trovato un buon punto".