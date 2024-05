Grazie alle reti delle sue giocatrici più rappresentative, Aitana Bonmati e Alexia Putellas, il Barcellona ha battuto il Lione per 2-0 centrando il back to back nella Champions League femminile, conquistata per il secondo anno consecutivo. A fare festa con le catalane, pur non essendo scesa in campo nella partita di Bilbao di ieri, c'è anche Giulia Dragoni, la ragazza arrivata al Barça dall'Inter: può infatti fregiarsi del primato di prima giocatrice italiana a conquistare il massimo trofeo per club a livello femminile.

La classe 2006 ha fatto il suo esordio nella Women Champions League il 13 dicembre 2023, entrando a 13 minuti dal 90’ nel match vinto 6-0 contro il Rosengård.