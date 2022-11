Antonio Conte non è uomo da volo pindarici e non manca di ribadirlo puntualmente ai giornalisti tutte le volte in cui da qualche settimana a questa parte viene incalzato con una domanda sul suo futuro: "Sapete benissimo che il mio contratto col Tottenham scade a giugno, fino a quel momento il club deve fare la migliore valutazione - ha detto in conferenza stampa il manager leccese -. Penso che sarà importante vedere il resto della stagione, se saremo contenti del miglioramento che stiamo facendo. Da parte mia, è importante sentire di meritare un nuovo contratto con questo club, devo sentire questo. Penso che quando inizi un percorso con un club il sogno sia restare tanti anni e provare a costruire qualcosa di importante. Penso che sia molto importante il rapporto che crei con i giocatori, il club e l'ambiente che ti circonda. Non bisogna mai dimenticare l'ambizione: se sei abituato a vincere, è importante che si verifichino tutte queste condizioni. Se sei fortunato in tal senso, è facile per un allenatore, ma nel calcio moderno è diverso".