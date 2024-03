Il Torino torna a mettere gli occhi su Lorenzo Pirola. Secondo Tuttosport, il club granata non ha perso di vista il difensore di scuola Inter, attualmente in forza alla Salernitana. Saranno da valutare gli sviluppi di mercato intorno ad Alessandro Buongiorno e il recupero di Perr Schuurs, oltre al fatto che Koffi Djidji è destinato a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Pirola ha collezionato 47 presenze nella sua esperienza in Campania, con tre gol all'attivo. La retrocessione, ad oggi purtroppo per loro molto probabile, in Serie B della squadra ora nelle mani di Stefano Colantuono potrebbe aiutare il Toro a chiudere l'operazione.