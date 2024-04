Senza Acerbi, bloccato dalla pubalgia come annunciato ieri sui sociali, Inzaghi si affiderà a De Vrij al centro della difesa in Inter-Torino. Non sarà a disposizione neanche Dumfries (squalificato), ma secondo Tuttosport può rivedersi tra i convocati Cuadrado che anche ieri si è allenato insieme al resto del gruppo. Il quotidiano dà per certo l'impiego dall'inizio di Frattesi, Asllani, Arnautovic e Buchanan, pronti a metteresi in mostra prima della sfilata scudetto.