L'ex presidente dell'Inter, Erick Thohir, ha incontrato nelle scorse ore l'attuale proprietario del Milan, Gerry Cardinale. "È un piacere incontrare il proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale. Dopo l'esperienza come presidente dell'Inter, ho discusso e condiviso con Gerry le sfide affrontate durante la gestione di un club in Italia. Ci vogliono basi solide e scoperte innovative per poter ricostruire un club con una grande storia", ha detto Thohir su Instagram.