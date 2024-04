Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone, l'allenatore del Bologna, Thiago Motta è stato interpellato ancora una volta sul suo futuro. Domanda che l'ex centrocampista dell'Inter ha dribblato. "Futuro? Devo pensare al Frosinone. Ci aspetta una gara complicata, piena di insidie, siamo consapevoli di quale gara affronteremo. Tutto il resto viene dopo. Oggi ho tutte le condizioni per venire a lavorare al meglio. Ho la fortuna di fare ciò che amo, questa è una motivazione incredibile. Tutto ciò che mi serve per continuare su questa strada ce l’ho".

