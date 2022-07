Luis Suarez, con un videomessaggio pubblicato sui propri profili social, ha annunciato di aver trovato un pre-accordo con il Nacional Montevideo, club che lasciò nel lontano 2006 per il grande salto in Europa: "Per me era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l'accordo definitivo", le parole del Pistolero. Non si è fatta attendere la risposta del Chino Recoba, ex giocatore e attuale tecnico della squadra riserve del Nacional.