"Voglio chiarire che la decisione è stata presa tutti insieme per il bene del club e di tutti quanti". Intervenuto nella prima conferenza stampa da allenatore del Tottenham, Cristian Stellini fa chiarezza anche sulla rottura tra gli Spurs e Antonio Conte , di cui è stato il vice anche ai tempi dell'Inter: "I l mio rapporto con Antonio è lo stesso , siamo molto vicini e niente è cambiato fra di noi. Devo ringraziarlo perché sono migliorato molto con lui e grazie a lui. Ho fatto il meglio per lui prima e farò il meglio per lui fino al termine della stagione.

Nella mia mente non è cambiato niente. Non sono qua per vanità, sono qua per aiutare il club. Voglio solo essere me stesso, con le mie caratteristiche, poi vedremo cosa accadrà".