Il ritorno all'Olimpico per Lazio-Samp ha fatto riaffiorare ricordi profondi nella testa di Dejan Stankovic legati a Sinisa Mihajlovic, amico di una vita che se n'è andato via troppo presto dopo una lunga malattia lo scorso 16 dicembre: "E' passato poco tempo, è ancora fresca - le parole di Deki a DAZN -. Sono rimasto senza parole, nel mio mondo sono triste. Ogni sera prego Dio di dare la forza ad Arianna e ai bambini di andare avanti. Io mi tengo il mio dolore, so quanto l'ho rispettato, era una figura importantissima per me".