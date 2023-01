Quella di domani a Marassi sarà una gara dell'ex per Dejan Stankovic, che vanta nella sua carriera da allenatore anche un'esperienza con l'Udinese in qualità di vice di Andrea Stramaccioni. Parlando del periodo in Friuli, Deki ha solo bei ricordi: "Ho passato un anno bellissimo a Udine. Una società organizzata, ben gestita, con un supporto giusto e tanto calore. Si vogliono bene lì. Ho passato un anno bello ma adesso siamo avversari. L'Udinese ha tanti giocatori bravi, mettono tanto impegno, tanta intensità e tanti contrasti - perché fisicamente sono bravi - hanno la velocità, un bel gioco e sarà una partita davvero tosta".