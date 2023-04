Arrivato dopo una lunga attesa in conferenza stampa dopo l'ennesima sconfitta pesante che ormai avvicina sempre più la Sampdoria alla retrocessione, Dejan Stankovic ha comunque trovato un motivo per sorridere insieme a Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, dal quale è legato da un bel ricordo come ammesso anche dal calciatore stesso: "Quando ero all'Inter era un ragazzino della Primavera e io avevo questa abitudine di abbracciare tutti i giovani quando venivano. Ricordo anche Leonardo Bonucci, ancora oggi mi saluta con un affetto da fratello.

Gli ho pure dato un soprannome, Ben Affleck, ma a lui non piace... (ride, ndr). Ho fatto i complimenti a lui e a Vincenzo Italiano, ora entrano in un mese in cui si decide tanto e io ho avuto la fortuna di giocare per certi obiettivi".