Aveva già sottolineato il grande orgoglio per essere entrato a far parte della Hall of Fame nerazzurra. E ieri Dejan Stankovic, su Sport Blic, ha ribadito il suo sentimento fortissimo verso l'Inter: "Essere entrato in quella cerchia ristretta è stata una delle gioie più grandi della mia vita - ha ammesso il serbo -. Ringrazio tutti, dalla famiglia Moratti agli allenatori e ai compagni che ho avuto, per aver avuto l'onore di indossare la maglia nerazzurra. Entrare nella Hall of Fame, ovvero nell'immortalità del club, è una sensazione fantastica, speciale. Nella prima edizione ero in lotta con Matthaeus e vinse lui per pochi voti: era felicissimo. Ora è toccato a me. In ogni caso, nel mio cuore, l'Inter c'è sempre. Non l'ho mai lasciata".

