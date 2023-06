Quella contro il Napoli è stata l'ultima partita da allenatore della Sampdoria per Dejan Stankovic. Che ai microfoni di DAZN prima del match del Maradona ha confermato l'addio ai blucerchiati spiegando le motivazioni: "È stata una stagione molto dura da affrontare sotto ogni punto di vista. Ho emozioni divise in due: personale e professionale. Da una parte c’è la decisione della società, parlando anche con Marco Lanna due giorni fa. Decisione presa. O provare a salvare la Sampdoria o provare a salvare la società. Io pienamente condivido questa scelta di provare a salvare la società.

Sono stra-contento per ogni singolo tifoso doriano, me compreso. È stata una scelta giusta. La Sampdoria merita di continuare a lottare. Non dimenticherò mai questi mesi che sono stati duri e i tifosi sono stati un raggio di sole nel buio. La situazione societaria dopo la chiusura del mercato è stata difficilissima. È lì che sono stato deluso. Ma ho rispettato la maglia e il club. E ringrazio tutto il popolo doriano per il sostegno".