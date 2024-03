Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, prima di cominciare un tour di prestiti in giro per l'Italia tra Juve Stabia, Renate e Pescara, il centrocampista classe 2002, Niccolò Squizzato, decisivo per la vittoria del Pescara contro il Pontedera, è intervenuto a Rete8 per commentare il periodo che sta vivendo con i delfini: "Ho avuto un calo nelle settimane passate, è normale che accada: in una stagione intera non si può essere sempre al top. Sono contento della vittoria, l’aspettavamo da tempo. In casa era importante anche per i nostri tifosi. Ora abbiamo cinque partite da vincere per qualificarci bene ai playoff" ha detto il nerazzurro in prestito al club marchigiano.

Sul lavoro chiesto dal nuovo tecnico:

"Cascione mi chiede di lavorare molto anche nella fase di non possesso e di fare schermo davanti alla difesa, sono contento per la vittoria e per la prova di squadra".