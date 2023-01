Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match con l'Ascoli, il tecnico della Spal Daniele De Rossi apre all'arrivo del suo ex compagno alla Roma, Radja Nainggolan: “Per quello che ricordo io Radja è un giocatore che non c’entra niente con la Serie B. Si tratta di un calciatore unico, forte e senza squadra. E io giocatori forti e senza squadra li vorrei sempre. Lui però si porta dietro anche tanti altri discorsi che potrebbero spaventare qualcuno, ma a me no. Ha un cuore gigante.