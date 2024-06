"Voglio restare a Parigi, ho quattro anni di contratto. Se non mi fossi infortunati, parleremmo in altro modo della mia stagione". Così Milan Skriniar si difende in un'intervista concessa a L'Equipe. "Ci sono due parti, una prima e una dopo l'infortunio - afferma - E' difficile tornare, paricolarmente in una squadra come il PSG dove c'è forte concorrenza in tutti i ruoli. Non ero al 100% quando ho ricominciato (un mese prima del previsto, ndr). La mia prima partita è stata buona, la seconda meno ma sono soddisfatto, sono cresciuto in una delle migliori squadre d'Europa e ho giocato 32 partite di cui 24 su 34 in Ligue 1".

"Comunicazioni dal club? Non ancora. Né a me né al mio agente. Non fossero stati contenti penso che me l'avrebbero detto - continua Skriniar - Ho visto cosa riportano i media ma non so da dove provengano certe cose. A me l'allenatore non ha mai detto che dovevo cambiare il mio stile di gioco o che non gli piace. Mai".