C'è tantissima Italia nel passato di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid. Tanta Italia con una parentesi importante anche all'Inter, con la quale ha segnato 14 gol in 84 partite in tutte le competizioni tra il 1997 e il 1999, vincendo la Coppa UEFA 1997/98 grazie a un 3-0 in finale contro la Lazio. Quella Lazio con la quale, qualche anno dopo, confezionò l'atroce beffa nei confronti della squadra di Hector Cuper segnando anche un gol in quel famigerato giorno dell'Olimpico nel 2002, in quella squadra dove militava anche l'attuale tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Simeone arrivò in Italia portato dal Pisa di Romeo Anconetani nella stagione 1990-1991.

Il bilancio di Simeone contro l'Inter da giocatore è stato di quattro vittorie, sei pareggi e due sconfitte, entrambe arrivate con i toscani. Contro i nerazzurri ha segnato due gol: il primo è arrivato nel 2-1 per la Lazio nella finale di andata di Coppa Italia del 12 aprile 2000. Da tecnico, Simeone ha allenato il Catania per 18 partite tra il 22 gennaio e il 1° giugno 2011. L'ultima sconfitta è stata quella per 3-1 in casa dell'Inter il 22 maggio.