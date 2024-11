Intervistato dal Corriere dello Sport, Aldo Serena, in qualità di doppio ex, parla di Milan-Juve, ma non solo. Ecco alcune riflessioni sulla sua lunga carriera.

Inter, Milan, Torino, Juve: non ti sei fatto mancare proprio nulla. La più forte, tra quelle frequentate?

"Quella in cui ho giocato poco, il Milan ‘92-93. Davanti c’erano Van Basten, Papin, Gullit, Massaro, Simone e ci metto anche Savicevic. Io ero al capolinea, forse avrei giocato poco anche se avessi avuto cinque anni di meno".



Chi è stato l’Aldo Serena calciatore?

"Un uomo che s’è rimboccato le maniche e s’è tanto divertito. Ho sempre pensato di non essere un campione, soltanto dopo aver chiuso ho riflettuto sul percorso".

Giungendo a quale conclusione?

"Tre i punti, le chiavi: memoria, osservazione e ascolto. Non ho mai dimenticato le mie origini, da dove venivo, ad esempio: scuola e lavoro fino a 18 anni. E poi ho sempre osservato il comportamento dei giocatori più importanti. Ho saputo ascoltare. Ti racconto questa: Udinese-Torino, io stavo alla grande, mentre Schachner non ne infilava una giusta. In campo cominciai a mandarlo affanculo. A un certo punto si avvicinò Zico, nostro avversario, e mi disse: “Non vedi che è in difficoltà? Più lo offendi e peggio fa”. Uno schiaffo morale che non ho mai dimenticato. Non mi sono più permesso di prendermela con un compagno".



Sapevi ascoltare, hai detto.

"Roma-Inter 3-2, avevo 21 anni, entrai a quindici dalla fine, dalla respinta di Tancredi sul mio tiro nacque il gol di Altobelli. A fine partita Falcao mi prese da una parte: “Guarda che hai le gambe lunghe come le mie e se in area resti fermo arrivi sempre secondo perché ci metti il doppio del difensore a scattare. Muoviti, non restare impalato. Da quel momento ho cominciato a caracollare in mezzo all’area, aveva ragione lui".



Dall’84 al ‘90 sei stato nel giro della Nazionale.

"Insieme a compagni eccezionali. Uno come Scirea non esisterà mai più, in campo sapeva essere attaccante e difensore, aveva un peso specifico e un’influenza superiori. Ho condiviso l’esperienza con altri grandi difensori come Maldini e Baresi. Ma il compagno tecnicamente più forte, con più qualità e fantasia resta Roberto Baggio".