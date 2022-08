La stagione di Martin Satriano con l'Empoli sta per cominciare. Domani il possibile esordio, molto probabilmente dalla panchina, in Coppa Italia, occasione in cui sfoggerebbe la sua 9. L'attaccante, classe 2001, ha infatti scelto il numero per eccellenza degli attaccanti per la sua nuova esperienza, la prima in prestito in Serie A, lontano dall'Inter.