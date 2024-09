C'è anche lo zampino di Gokhan Inler nel ritorno di Alexis Sanchez all'Udinese. L'ex compagno di squadra del cileno, ora responsabile dell'area tecnica del club friulano, ha parlato al Messaggero Veneto raccontando anche un aneddoto sul Niño Maravilla: "Diciamo che durante la trattativa, prima della firma, ci siamo sentiti e gli ho spiegato com’erano le cose - ricorda -. Credo fosse corretto avesse un punto di riferimento in me, abbiamo giocato assieme, lo conosco, so come ragiona".