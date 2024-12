Giovedì scorso, in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Inter dove è stato schierato titolare, Alexis Sanchez ha potuto finalmente varare la sua seconda esperienza con la maglia dell'Udinese sul campo. Ai microfoni di TV12, l'attaccante cileno esprime le proprie sensazioni anche in vista della partita di campionato di domani contro la Fiorentina: "Sono molto contento di essere tornato in campo dopo tanto tempo. Dobbiamo continuare a lavorare di più e tornare a vincere come ho sempre fatto qua a Udine. Io sono in forma e sono pronto per giocare, ma decide il mister. Mi manca solo giocare per trovare il ritmo giusto. La Fiorentina sta facendo bene e sarà difficile giocare contro di loro lunedì. Dovremo essere concentrati e dare ognuno di noi il massimo perché abbiamo calciatori forti”.