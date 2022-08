Ad attendere con impazienza il passaggio di Alexis Sanchez al Marsiglia c'era anche Bamba Dieng, attaccante della formazione francese che ha come idolo proprio il fresco ex Inter. La punta camerunese non hai mai nascosto questa passione per il cileno e su Instagram ha pubblicato una foto insieme tratta dall'allenamento. "I sogni diventano realtà", ha scritto nel post il classe 2000.