Dejan Stankovic ha esordito in Serie A come allenatore della Sampdoria pareggiando a Bologna: "Mi sento un privilegiato a fortunato ad allenare in Serie A - ha detto ai microfoni di DAZN -. Thiago Motta è mio fratello di mille battaglie. Ne abbiamo affrontate tantissime insieme senza mai tirarci indietro. Gli ho augurato il meglio perché so che più pressione avrà meglio farà. Anche a lui serve tempo".