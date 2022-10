A margine dell'inaugurazione del nuovo club di tifosi di Sant’Olcese, il presidente della Sampdoria Marco Lanna è tornato a parlare della scelta di Dejan Stankovic come nuovo allenatore dei blucerchiati: "Spero che il cambio allenatore serva, io sono molto ottimista perché di Stankovic ho iniziato a parlarne a metà settembre per trovare un’alternativa visto che i risultati non arrivavano. L’ho conosciuto e credo molto in lui, credo sia la persona giusta nel posto giusto al momento giusto, forse poteva arrivare anche prima ma è ancora in tempo per risalire".