Dopo aver ufficializzato poche settimane fa l'accordo con Andrea Sottil, la Salernitana del nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi cambia immediatamente guida tecnica. Il tecnico, visto fino allo scorso anno all'Udinese, si è infatti dimesso e ora per ripartire dalla Serie B l'intenzione è quella di affidarsi a una vecchia conoscenza nerazzurra.

Si tratta di Giovanni Martusciello, all'Inter come collaboratore di Luciano Spalletti e poi divenuto assistente anche di Maurizio Sarri nelle sue esperienze recenti. Avrà la possibilità di guidare una prima squadra in B.