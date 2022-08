Arrivato in Italia a 16 anni per entrare nelle giovanili dell'Inter, dopo alcune esperienze tra Italia, Spagna e Inghilterra, il difensore irlandese Ryan Nolan è ora impegnato nella Scottisch Championship, la seconda divisione scozzese, con la maglia dei Raith Rovers. Intervistato dal quotidiano The Courier, Nolan ricorda i suoi trascorsi in nerazzurro: "Inizialmente è stata molto dura. Avevo molta voglia di migliorare: mi allenavo davvero duramente, mi cimentavo nei contrasti duri. Sono stato in grado di migliorare molto tecnicamente e molto tatticamente con i difensori. Ho appreso un po' di gestione del gioco, posizionamento, un po' di tutto davvero. Quindi penso che sia stato in Italia che ho davvero sviluppato il mio gioco. La cultura e il livello erano così alti che o imparavi e miglioravi oppure andavi via. E ho visto tanti giocatori all'Inter che avevano un sacco di talento ma non riuscivano a far fronte alla lontananza da casa o alla solitudine, o come la si vuole chiamare. È un bivio: affondare o nuotare".