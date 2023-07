Riparte da Catania Michele Rocca, centrocampista prodotto del vivaio dell'Inter che ha deciso di sposare la causa del club etneo neopromosso in Serie C. Intervistato da Chancebet.news, Rocca ripercorre la sua carriera sottolineando l'importanza del periodo vissuto nelle giovanili nerazzurre: "L’Inter è stata fondamentale per il mio percorso perchè ero davvero piccolo, avevo 10 anni. All’inizio non è stato facile perchè abitavo a 70 km da Milano ed i miei genitori non hanno voluto che mi trasferissi subito, preferendo che terminassi gli studi, sono stati 6-7 anni di avanti e indietro tutti i giorni, studiavo in macchina però è stato importante perchè mi ha formato sul piano caratteriale. Sono riuscito a completare gli studi senza problemi. Ho raggiunto il mio sogno. Successivamente, a 14-15 anni ripartì da Novara, non la presi bene perchè l’esclusione da una squadra come l’Inter a quell’età l’avevo vissuta come qualcosa di negativo, in realtà però mi sono rilanciato disputando due anni importantissimi, tornai in Primavera all’Inter vincendo il Torneo di Viareggio che fu un primo traguardo di rilievo".

Adesso, per Rocca c'è la sfida con la maglia rossoazzurra: "Il trasferimento a Catania è stata un’emozione forte perché prima ancora che arrivassi ho ricevuto tantissimi messaggi, una cosa fantastica che ti fa sentire importante. Spero al più presto di ripagare questo affetto e questa fiducia sul campo. Ho capito con l’esperienza che il lavoro è fondamentale, già dai primi giorni la società rossazzurra si è espressa in questa direzione. Il club è ambizioso e noi dobbiamo andare verso questa strada”.