Ivan Robinson, ex portiere del Tottenham e della nazionale inglese, ha parlato ai microfoni di Football Insider dell'arrivo a Londra di Ivan Perisic e della possibile alternanza con Ryan Sessegnon sull'ala di sinistra dell'undici di Antonio Conte: "Perisic è stato acquistato per un motivo: giocherà e sarà la prima scelta sulla sinistra. Non possiamo pensare che non sarà così, dato che parliamo di un giocatore di livello mondiale. Ma è anche fantastico vedere l'impegno di Sessegnon nella prima parte della pre-season. Anche lui giocherà quest'anno, in quanto il Tottenham ha molti incontri da disputare. Perisic, alla sua età, non potrà giocare tutte le partite. Sessegnon ha davanti un ottimo modello nel suo ruolo e imparerà ogni giorno da lui. A mio avviso, Perisic giocherà quasi tutte le settimane e, sicuramente, nelle partite importanti. Sessegnon l'anno scorso ha dimostrato di poter essere una buona alternativa. Se Perisic si infortuna, ci sarà lui".