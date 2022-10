Una grande folla ha accolto ieri Roberto Baggio a Schio, in provincia di Vicenza, dove ha fatto da padrino all’inaugurazione del campo sintetico dell’oratorio locale, tagliando, assieme al primo cittadino della città, Valter Orsi, il nastro che segna l’inizio di una nuova avventura. "Mi sono emozionato entrando in campo, perché mi è venuta voglia di giocare. Se solo avessi altre ginocchia...", le parole di un emozionato Divin Codino, che poi si è intrattenuto coi presenti per foto, autografi e qualche battuta.