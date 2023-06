Nuovo corso in vista per il Pisa. Dopo l’addio di Claudio Chiellini e l'esonero, ufficializzato quest'oggi, del tecnico Luca D'Angelo, il club toscano ha praticamente scelto come nuovo direttore sportivo un volto nuovo del settore: si tratta dell’ex giocatore di Lazio, Roma, Manchester City ed Inter Aleksandar Kolarov. Il serbo si è da poco diplomato per il ruolo.